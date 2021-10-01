Başkan Çebi'den hakeme: Gözüm üstlerinde olacak

Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı açıklamada, “Hakemlerin performansından kimse memnun değil. Maçlar bitince hakemler hakkında açıklama yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. VAR odasında oturup da görmemek ayrı bir şey, saha içinde görmemek ayrı. Odanın içinde oturup 3 kez izleyip göremiyorsan adama sorarlar” ifadelerini kullanmıştı.

‘Bizzat ilgileneceğim’

Ahmet Nur Çebi, Sivasspor karşılaşmasına Yaşar Kemal Uğurlu atamasının açıklanmasının peşinden ise, “Sivasspor ile oynayacağımız karşılaşmada gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim” değerlendirmesini yaptı.

(FANATİK)