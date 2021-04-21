Başkan Çebi'den Aboubakar’ın sözleşmesi hakkında açıklama!

Şampiyonluk yarışında üst üste puan kayıpları yaşayan ve bu süreçte aynı zamanda bazı yıldız oyuncularından da çeşitli sebeplerden dolayı yoksun şekilde sahaya çıkan Beşiktaş’ta, ana gündem maddelerinden biri Vincent Aboubakar ile ilgili gündeme gelen sözleşme konusu olmuş durumda.

SÖZLEŞME ŞARTLARI NEDENİ İLE OYNAMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Konu ile ilgili Aboubakar’ın, Beşiktaş ile devam eden sözleşmesinin bir madde gereği doğrudan uzamasına 1 maç kalmış olmasından dolayı; sahaya çıkmakta isteksiz olduğu iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI

Konuya dair Asist Analiz muhabiri Kartal Yiğit’e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bizim Aboubakar ile olan sözleşmemiz mevcut şartlarda devam ediyor. Bunun dışında herhangi bir şey şu an gündemde yok.” ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, Kamerunlu golcünün son haftalarda takımını yalnız bırakmasının nedeninin devam eden sakatlığı olduğu ifade ediliyor. (ASİST ANALİZ)