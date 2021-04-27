Başkan Çebi'den 3 kupa sözleri ve MHK'ya mesaj!

Son 5 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren Beşiktaş'ta tüm hesaplar şampiyonluk üzerine. Başkan Ahmet Nur Çebi de Sözcü gazetesine yaptığı özel açıklamalarda mutlu sona ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Camiaya ve taraftarlara seslenen Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Taraftarımız bize inansın, sabırlı olsunlar. Her konuda Beşiktaş olarak mücadelemizi veriyoruz. Bazı mücadeleler gürültülü, bazıları sessizce verilir. Güzel günler çok yakın.”

BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ

“Yönetici arkadaşlarım, hocamız, teknik heyet, oyuncularımız hepsi fedakârca mücadele ediyorlar. Savaşanlar ve bırakmayanlar kazanacak. Geçen hafta da söyledim. Bu takım 13'üncüyken de söyledim. Benim şampiyonluğa inancım hep tamdı. Allah'ın izniyle ipi göğüsleyeceğiz. İki kupayı da istiyoruz sonrasında Süper Kupa'yı da… Beşiktaş, olduğu yerde bütün kupalara taliptir.”

POPÜLİST OLMAYACAĞIZ

“Popülist olmadan yürüdük ve öyle yürüyeceğiz; bugün de yarın da… Beşiktaş'ın her kuruşu çok önemli. Bir yandan borç yükünü azaltmak bir yandan da başarıya koşmak… Beşiktaş büyük bir camia, üstesinden gelmek için sabah akşam çalışıyoruz. Politikamız, hedeflerimizden şaşmadan, aynı kararlılıkla devam edecek.”

ATAMALARA DİKKAT

“En ufak hatayı kabul edecek durumda değiliz. Hakem atamalarının sağlıklı olmasını ve MHK'den lig bitiminde şaibeli olduğu iması yapılamayacak atamaların olması hususunda dikkat edilmesini istiyoruz. Polemiklere yol açacak atamalar yapılmasın.” (SÖZCÜ)