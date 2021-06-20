Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki zirvenin perde arkası

Şampiyon Beşiktaş’ta büyük merakla beklenen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki zirve gerçekleşti.

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme’de yaptığı ikili görüşmelerde yeni sözleşmenin bir senelik olmasını talep etmişti. Yalçın dün Başkan Çebi ile yaptığı toplantıda da kontratının bir yıllık olmasını istedi.

Bu talep Çebi tarafından kabul edildi. Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın’ın yıllık ücret konusunda da anlaşmaya çok yakın oldukları öğrenildi.

Rosier ve Ghezzal mutlaka kalsın

Sergen Yalçın, transfer ve kadro planlamasına yönelik taleplerini de tek tek bildirdi. Kiralık sözleşmeleri biten Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in mutlaka kadroda tutulmasını talep eden siyah-beyazlı hocanın sekiz yeni oyuncu istediği ifade edildi.

Gidenlerin yeri doldurulmalı

Takımdan ayrılan Aboubakar, Cenk Tosun, Montero, Dorukhan ve Mensah’ın yerlerini doldurmak zorunda olduklarını bildiren Sergen Yalçın önümüzdeki sezon üç kulvarda yarışacaklarını belirterek güçlü bir kadro istedi.

Bir stoper, üç orta saha, iki golcüyle kadroyu takviye etmeleri gerektiğini aktaran Yalçın’ın ayrıca iki oyuncu daha istediği aktarıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, mali tablonun elverdiği ölçüde tüm transferleri yapmaya çalışacaklarını dile getirdi. Çebi’nin yönetim kurulu ile yapacağı görüşmeden sonra Sergen Yalçın’a 1 yıllık sözleşme imzalatması bekleniyor.

Kartal’ın Cyle Larin planı belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa’dan talipleri olan Kanadalı yıldızla önceki gün Vodafone Park’ta masaya oturarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştu. Larin bu görüşmede Şampiyonlar Ligi’nde top koşturmak ve kariyerini Beşiktaş forması altında sürdürmek istediğini ifade etmişti.

Siyah-beyazlı yönetim, 12-15 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki golcüyü satmaya sıcak bakıyor. Tekliflerin 12 milyon euronun altında kalması halinde ise teknik heyetin çok güvendiği Larin elde tutulacak.

Kanadalı golcünün 2022’de bitecek kontratı da yeni sezon başlamadan yenilenecek. Larin’in sözleşmesi 2024’e kadar uzatılacak. Yıldız oyuncunun yıllık ücretine zam da yapılacak. (MİLLİYET - SERDAR SARIDAĞ)