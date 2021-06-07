Başkan Çebi gelecek planlarından bahsetti

İşte Ahmet Nur Çebi'nin kaleminden çarpıcı açıklamalar:

“Bizim için harika ve unutulmayacak bir sezon oldu. Büyük zorlukların üstesinden gelerek şerefimizle, hakkımızla şampiyon olduk.

Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma, teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a, teknik ekibimize ve futbolcularımıza emekleri için teşekkür ederim.

Öte yandan her futbol severin ve hatta fanatik rakip taraftarların ‘Bu şampiyonluk Beşiktaş'ın hakkıydı' söylemleri, bizim için bu şampiyonluğu daha da anlamlı ve güzel kılıyor.

“AZ PARAYA BÜYÜK İŞ”

“Bizden daha çok harcama ve transfer yapan rakiplerimize karşı bu başarıyı göstermiş olmak beni ayrıca mutlu etti.

Paranın tek başına başarı getirmediğini bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk.

Başlattığımız mali disiplin hareketi ile uyguladığımız tasarruflardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

Bizden önce yaşanmış olan kötü tecrübelerin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.

Kulüplerin ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları artık olmazsa olmaz bir zorunluluk haline gelmiştir.

Euro ve dolarları havaya saçma dönemi kapanmıştır.

Futbol kulüplerinin ayakta kalabilmek için sıkı tedbirleri hayata geçirmesi gerekmektedir.”

“SERGEN YALÇIN’A HEP İNANDIK”

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ı göreve getirirken şampiyonluğa hep inandığını dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı, “Beşiktaş duruşuna uygun, kulübün ekonomisini sarsmayacak futbolcular transfer edecek, altyapımızdan çıkaracağımız değerlerle bu sezon olduğu gibi gelecek sezonlarda da başarıdan başarıya koşmanın gayreti içinde olacağız.

Tüm yöneticiler Sergen Yalçın'ı inanarak göreve getirdik, hep arkasında durduk ve destek olduk.

Sergen Yalçın, Beşiktaş için çok önemli bir değer.

Onun saha kenarındaki varlığı, futbolcularımıza ekstra güç ve motivasyon veriyor” ifadelerini kullandı.

“YALNIZ KALMADI”

“Hocamızın göreve gelmesinde Genel Sekreterimiz Mesut Urgancılar ve danışmanım İbrahim Altınsay fikir babasıydı.

İkinci başkanımız Adnan Dalgakıran bu kararımıza müthiş destek verdi.

Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ görüşmeleri yürüttü. Ben de Başkan olarak hiç yalnız bırakmadım.”

“ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK”

“Bir ayda 8 futbolcumuzun sakatlanması işimizi zorlaştırdı.

Oyuncularımız sakatlanmasaydı daha erken bir vakitte şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik.

Kısmet böyleymiş. Böylesi daha güzel oldu.

Son maça son düdüğe kadar heyecan yaşandı ve sonunda Beşiktaşımız şampiyon oldu.

Başarıları keşke taraftarlarımızın huzurunda gerçekleştirebilseydik.

Beşiktaş taraftarı, dünyanın en vefalı taraftarıdır.” (SÖZCÜ)