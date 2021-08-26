Başkan Çebi, Devler Ligi kurasını değerlendirdi

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Başkan Ahmet Nur Çebi kurayı değerlendirdi.

FUTBOL 26.08.2021 - 21:55 26.08.2021 - 22:01 Kartal Bakışı
Başkan Çebi, Devler Ligi kurasını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kurayı değerlendirdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

Eski Beşiktaş'lı BAE'ye transfer oldu

"Hepsi özel takımlar, büyük takımlar. İçlerinde daha iyi olanlar var ama hepsi iyi takımlar. İşe ülke puanı olarak bakmak istiyorum. Beşiktaş'ın vereceği katkının, önümüzdeki senelere faydalı olmasını diliyorum. Avrupa'da diğer takımlarımız da var. Fenerbahçe çok şükür eleyerek geri geliyor. İnşallah diğerleri de başarılı olur."

"Her puan ülkeye yarayacak. Hep beraber başarılı olalım. Şu an Avrupa'da mücadele eden bütün takımlara başarılar diliyorum. Fenerbahçe turu geçti, sevindik. Rakip kulüp başkanlarını da tribüne davet ediyorum. Beraber maç izlemeye davet ediyorum. İnşallah başarılı oluruz." (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #şampiyonlar ligi #Kura #Ahmet Nur Çebi
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