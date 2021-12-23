Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. 21 gün hak mahrumiyeti cezası sona eren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Hakemlere isyan eden Çebi, "Hakem konuşmaktan çok mu keyif alıyoruz? Eski hakemlerin artık bu camiadan gitmesi gerek. Fırat Aydınus'un yaptığı yanlış, giden puanlar, bugün gitmek üzere olan 1 puan.. Niye biz her maç sonunda hakemlerin tartışıldığı bir sezon yaşıyoruz? Hakemlerin adaletli olmaları bu kadar mı zor? Geçen hafta Fırat Aydınus. Bu ne zaman bitecek? Katar'da kupa oynayacağız. Hakem bulamadılar. Sinir uçlarımıza dokunmak için hakem atıyorlar! Yeter artık beyler!" dedi.