Dünkü idmanı da tesiste takip eden Çebi, oyunculara, “Bu hafta itibarıyla bir galibiyet serisi bekliyorum. Bu camiayı ve taraftarı kimsenin daha fazla üzme hakkı yok” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın yanında yer almaya devam ediyor. Giresunspor karşılaşmasında alınan 4-0’lık mağlubiyet sonrasında teknik ekip ve oyuncularla daha fazla zaman geçirme kararı alan Başkan, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanı yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte takip etti. Antrenman sonrasında oyuncularla bir toplantı yapan Başkan, kötü gidişatı bir an önce değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Size olan güvenim tam

Başkan Çebi, “Geçen sezon şampiyon olacağız dediğimde herkes hafife almıştı. Bunu söylememin sebebi sizlere olan güvenimdi. Bu hafta itibarıyla bir galibiyet serisi bekliyorum. Ne bizim, ne sizlerin ne de bir başkasının bu camiayı ve taraftarı daha fazla üzme hakkı yok” diyerek yol haritasını belirledi. Futbolcuların da bu konuşma sonrasında Başkan Çebi’ye Kasımpaşa maçından itibaren kazanma serisi başlatacakları konusunda söz verdiği kaydedildi. (FANATİK)