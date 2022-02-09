Vodafone Park'ta geçen pazar akşamı oynanan ve 0-0 biten Fraport TAV Antalyaspor maçında penaltılarının verilmediğini ileri süren Beşiktaş'ta isyan sürüyor. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Dalgakıran'ın 'organize kötülük' olarak tanımladığı oluşum için siyah beyazlılar harekete geçti.

Ahmet Nur Çebi'den çıkarma

Bu sezon hakem hatalarından dolayıçok kayıp yaşadığını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yaptı. Çebi, şikayetlerini TFF başkanı Nihat Özdemir'e iletti.

Çebi, verilmeyen penaltılara isyan etti

İki başkanın görüşmesinde nelerin konuşulduğuna Ajansspor ulaştı. Alınan bilgiye göre Başkan Çebi, hem yeni yayın ihalesi ile ilgili görüşlerini dile getirdi hem de Antalyaspor maçında verilmeyen penaltılara isyan etti.

Özgür Yankaya'nın cezalandırılmasını istedi

Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya’nın ceza alması gerektiğini söyleyen Çebi, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu bir değil iki değil. Yazıktır. Tamam belki biz de iyi oynamadık ama o penaltılar olsa galiptik. Bizi iyice geriye düşürme planı mı var? Bunları düşünüyoruz artık . Hep söylüyorum bu VAR sistemi ile olmaz. Seneye bu sistem kesinlikle değişmeli. VAR için ayrı ekip olmalı."

Nihat Özdemir: Geçen sene nasıl şampiyon oldunuz?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, Çebi'nin tepkisini haklı bulduğunu belirtertirken, çarpıcı bir soruyla karşılık verdi: "İnanın kötü niyet yok. Öyle olsa geçen sezon nasıl şampiyon olurdunuz? Her takıma eşitiz" dedi.

MHK, Uilenberg'den rapor istedi

Nihat Özdemir'in verdiği bilgiye göre Merkez Hakem Komitesi Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'den Antalyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyon için rapor istedi.

Uilenberg, Fenerbahçe örneğiyle penaltı değil demiş!

Uilenberg, maçın son dakikalarında Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'ın açık olan koluna çarpan top için şu ifadeyi kullandı: "Oyuncunun arkası dönük, penaltı değil."

Özdemir, Uilenberg'in Fenerbahçe'ye de verilmeyen bir penaltı pozisyonunu görselle örnek gösterdiğini aktardı. (AJANSSPOR)