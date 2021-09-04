Başından beri hedefte Pjanic vardı

Beşiktaş’ın, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi’den sonra dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic’i bir yıllığına Barcelona’dan kiralaması yöneticiler, teknik heyet ve taraftarları adeta mest etti. Transferi çok büyük ses getiren Bosna Hersekli yıldızın, yönetim ve teknik heyetin gizli hedefi olduğu belirlendi.

Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın çok istediği yabancı 8 numara için uzun süredir özel bir çalışma yürütüyordu. Bu doğrultuda önce Gedson Fernandes’le temas kuran Kartal, Benfica ile maddi konularda ortak zeminde buluşamadı. Beşiktaş bunun üzerine eski oyuncusu Mohamed Elneny’ye rotayı çevirdi. Arsenal’den ayrılmaya sıcak bakan Mısırlı futbolcu bonservisiyle birlikte ve 4 yıllık sözleşme imzalayarak gelecekti. Ancak Elneny yıllık 2.5 milyon euro garanti ücrette indirim yapmayınca siyah-beyazlılar pazarlık masasından kalktı.

Aslında 8 numara transferi için yönetim ve Sergen Yalçın’ın aklındaki ilk isim Miralem Pjanic’ti ve siyah-beyazlılar daha fazla vakit kaybetmeden Barcelona ile temasa geçti. Sergen Yalçın da Pjanic gibi bir yıldızı yıllık 2 milyon 750 bin euro maliyetle almanın büyük bir fırsat olduğunu dile getirince pazarlıklar tamamlandı, ardından da Bosnalı yıldız film gibi bir operasyonla İstanbul’a getirildi.

‘Herkese teşekkürler’

Sergen Yalçın’ın, Pjanic transferinden büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı hocanın, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aradığımız 8 numarayı bulduk” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (MİLLİYET)