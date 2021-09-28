Başın öne eğilmesin KARTAL bunun bir de İSTANBUL'u var! Ajax 2 Beşiktaş 0
Bir futbol takımının başına gelebilecek en kötü sakatlık problemi ile formda Ajax karşısına çıkan, üstelik hakem skandalı ile karşılaşan Beşiktaş sahadan mağlup ama başı dik ayrıldı.
FUTBOL 28.09.2021 - 21:36 28.09.2021 - 21:43 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-0 kazanırken 6 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17'de Steven Berghuis ve 43'te Sebastien Haller kaydetti.
Beşiktaş'ın 10. dakikada Batshuayi ile bir topu direkten dönerken Kenan Karaman ile 62'de bulduğu bir gol ise hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.
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