Başın öne eğilmesin KARTAL bunun bir de İSTANBUL'u var! Ajax 2 Beşiktaş 0

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-0 kazanırken 6 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17'de Steven Berghuis ve 43'te Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş'ın 10. dakikada Batshuayi ile bir topu direkten dönerken Kenan Karaman ile 62'de bulduğu bir gol ise hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.