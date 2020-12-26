Başarının sırrı savunmada

Beşiktaş son beş maçta sadece üç gole izin verdi.

FUTBOL 26.12.2020 - 12:22 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Başarının sırrı savunmada
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Sezon başından itibaren kötü savunmasıyla eleştirilen Beşiktaş, son 5 karşılaşmada daha başarılı performans ortaya koymayı başardı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı ilk 12 maçta 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

Kartal, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7’den 1,4’e düşürdü. Beşiktaş ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Kartal, deplasmanda da 6 karşılaşmadan sonra rakibine gol şansı vermedi. (Hürriyet)

#Beşiktaş #Savunma
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