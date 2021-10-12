Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta son durum

Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (13 Ekim) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. (FANATİK)