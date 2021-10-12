Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta son durum

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman basına kapalı gerçekleşti.

FUTBOL 12.10.2021 - 16:44 12.10.2021 - 16:49 Kartal Bakışı
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta son durum

Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Batshuayi İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı

Batshuayi İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (13 Ekim) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. (FANATİK)

#Beşiktaş #Süper Lig #Başakşehir
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