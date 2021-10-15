Başakşehir Beşiktaş maçı ilk 11'i açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'de saat 20:00'da başlayacak müsabakada Başakşehir'e konuk olacak. Siyah Beyazlıların ilk 11'i açıklandı.

FUTBOL 15.10.2021 - 18:33 15.10.2021 - 18:36 Kartal Bakışı
Başakşehir Beşiktaş maçı ilk 11'i açıklandı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Sergen Yalçın ve teknik heyet sol önde, formda isim Güven Yalçın'ı tercih etti. Siyah Beyazlıların sihirbazı Ghezzal da ilk 11'de formasını yeniden aldı.

İşte Beşiktaş'ın 11'i

Mert

Rosier

Vida

Welinton

Milli ara sonrası Beşiktaş kötü başladı

Milli ara sonrası Beşiktaş kötü başladı

Rıdvan

Josef

Atiba

Oğuzhan

Ghezzal

Güven

Batshuayi

#Beşiktaş #Başakşehir #ilk 11
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