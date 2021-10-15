Başakşehir Beşiktaş maçı ilk 11'i açıklandı

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Sergen Yalçın ve teknik heyet sol önde, formda isim Güven Yalçın'ı tercih etti. Siyah Beyazlıların sihirbazı Ghezzal da ilk 11'de formasını yeniden aldı.

İşte Beşiktaş'ın 11'i

Mert

Rosier

Vida

Welinton

Rıdvan

Josef

Atiba

Oğuzhan

Ghezzal

Güven

Batshuayi