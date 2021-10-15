Başakşehir Beşiktaş maçı ilk 11'i açıklandı
Beşiktaş, Süper Lig'de saat 20:00'da başlayacak müsabakada Başakşehir'e konuk olacak. Siyah Beyazlıların ilk 11'i açıklandı.
FUTBOL 15.10.2021 - 18:33 15.10.2021 - 18:36 Kartal Bakışı
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Sergen Yalçın ve teknik heyet sol önde, formda isim Güven Yalçın'ı tercih etti. Siyah Beyazlıların sihirbazı Ghezzal da ilk 11'de formasını yeniden aldı.
İşte Beşiktaş'ın 11'i
Mert
Rosier
Vida
Welinton
Rıdvan
Josef
Atiba
Oğuzhan
Ghezzal
Güven
Batshuayi
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