Emirhan İlkhan basamakları koşarak çıkacağa benziyor. Sadece iki maçta kalitesini ortaya koyan 17 yaşındaki genç yeteneğin performansı futbol kamuoyunu hayretler içinde bırakmıştı.

Beşiktaş'ın yeni yıldız adayının parlamaları Barcelona'nın da gözünden kaçmadı.

Yeni bir yapılanma içinde olan ve Avrupa'daki genç yetenekleri birer birer kadrosuna katmaya başlayan Katalan devi, Emirhan İlkhan'a da kancayı taktı.

Son olarak Kayserispor'dan 17 yaşındaki Emre Demir'le sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor elde etmek için futbolcu izleme heyetine görev verdi.

Katalan devinin bu ilgisi siyah beyazlıları tedirgin etmiş durumda. 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve henüz 15 yaşındayken gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Demirci de Barcelona ilgisi sonrasında kariyerindeki düşüşle dikkat çekmişti.

Siyah beyazlı yöneticiler, Emirhan'ın da böyle bir durum yaşamaması için harekete geçti. Emirhan İlkhan'ın bu dönemde spor psikoloğuyla sık sık seansa gireceği öğrenildi. (TÜRKİYE GAZETESİ)