Barcelona Başkanı Laporta, kulüpte zimmete para geçirme olduğunu ve oyuncuların gerçek değerlerinin şişirildiğini söyledi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün ekonomik ve hukuki işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyerek, eski başkan Bartomeu ve yönetim kurulu hakkında kulüp bütçesini haksız ve çıkar amaçlı kullandıkları iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusunu Barselona Savcılığına sunduklarını açıkladı.

"Aşırı ödemeler yapılmış"

Başkan Laporta, "Göreve geldiğimiz ekonomik durumunun kötü olacağını tahmin etmiştik ama tahminlerimizi aşan bir felaket var. Biz, Deloitte şirketi ile anlaşarak bazı şüpheli operasyonları derinlemesine analiz etmesini ve durum tespiti yapmasını istedik. Aşırı ödemeler yapılmış. Elimizdeki delilleri savcılığa sunduk. Şu andan itibaren savcılığın soruşturmasını kolaylaştırmalıyız. Sorumluları savcılık ortaya çıkaracak." dedi.

Pjanic'i değeri şişirilen futbolcular arasında saydı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; barcelona Başkanı Laporta, değeri şişirilen oyuncular arasında sezon bayında Beşiktaş'a kiralanan 31 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic olduğunu vurguladı.

Miralem Pjanic'in bu açıklama sonrası nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Kazancı'dan Pjanic açıklaması gelmişti

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Pjanic, dünyaca ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamamızda olacak. Barcelona'nın durumu da önemli. Şartları biraz toparladılar. Pjanic de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Umarım şartlar uygun olur ve bizde devam eder" ifadelerini kullanmıştı. (AJANSSPOR)