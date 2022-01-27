TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı diziseverlerin gönüllerine taht kurmaya devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Dizi Barbaroslar'a yeni bir isim dahil oldu. İşte, yeni oyuncu Barbaroslar Şahsenem, Şahbaz'ın kardeşi hakkında merak edilenler

Barbaroslar Şahsenem kim?

Barbaroslar dizisine hızlı bir giriş yapan Şahsenem, denizlerde kendini ispatlamış, gözü kara kimliğiyle diziye dahil oldu. Şahbaz'ın kardeşi Şahsenem'in hikayesini yeni bölümlerde öğreneceğiz.

Özge Özkaplan kimdir?

Özge Özkaplan 28 yaşındadır. Ankara'da dünyaya gelen Özge Özkaplan, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Barış Yıldız ve Hakan Karsak’la Temel ve İleri Oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Yağmur Ulusoy Göktürk’ten Temel Oyunculuk eğitimi alan Özge Özkaplan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de Sunuculuk Diksiyon Eğitimi eğitimini tamamlamıştır. Kamera karşısına ilk defa 2017 yılında Blue TV’de yayınlanan Çalınmış Hayatlar isimli dizi ile geçen ve dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.