Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Barbaroslar yeni oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Barbaroslar İsabel'in kardeşi diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Barbaroslar Martin kim, Barbaroslar Martin'i kim oynuyor haberimizde.

Barbaroslar Martin kimdir? Barbaroslar İsabel'in kardeşi kim?

Sevilen diziye dahil olan Martin karakteri, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Martin, dizinin ana karakterlerinden biri olan Isabel’in kardeşi olarak dahil olmuştur. Martin karakterinin nasıl biri olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Barbaroslar Martin'i kim oynuyor?

TRT 1’in sevilen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisine dahil olan Martin karakterine Alperen Şahin hayat vermektedir. Daha ilk andan dikkatleri üzerine çeken Alperen Şahin, dizide Isabel’in kardeşi Martin olarak boy gösterdi.

Alperen Şahin kimdir?

Yeni dizi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizide Martin karakteriyle ekranlarda merhaba diyecek olan Alperen Şahin bir dönem profesyonel olarak modellik yapmıştır. Daha sonra ise yetenekli model, oyunculuğa yönelmiştir.

Sporla arası iyi olan Şahin, bir dönem yurtdışında yaşamış ve yeniden Türkiye’ye dönmüştür. Modellik yapmaya devam eden Şahin, sektörde daha yeni olduğundan hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Bu sezon Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde göreceğimiz olan Alperen Şahin, daha önce herhangi bir dizi projesinde yer almamıştır.

Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek mi?

İsabel kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacak?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Her bölümü büyük ilgi gören, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi yeni oyuncularıyla da göz doldurmaya devam ediyor.