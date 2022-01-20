Her bölümü ilgiyle takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı? Barbaroslar 16. bölüm ne zaman seyircisiyle buluşacak? sorularının yanınıtı gündem oldu.
Fenomen dizi Barbaroslar 16. bölüm ne zaman, Barbaroslar bu akşam neden yok? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanacak mı sorularının yanıtı haberimizde.
TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu gündem oldu. Barbaroslar dizisi yayınlandığı günden beri zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü soluksuz takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı, Barbaroslar 16. bölüm ekranlara gelecek mi? sorularının yanıtı haberimizde.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar saat kaçta?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bu akşam 16. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT 1 yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümünün yer almaması geçtiğimiz hafta merak uyandırdı. Bu akşam her zamanki saatinde Barbaroslar yeni bölüm ekranlarda.
Barbaroslar yeni bölüm (16.bölüm) ne zaman?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son olarak 15. bölüm ile izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin geçen hafta yeni bölümü TRT1 yayın akışında yer almadı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm 20 Ocak Perşembe günü (bugün) yayınlanacak.
Barbaroslar yeni bölüm ne zaman?
Dizinin 20. Ocak Perşembe günü 16. yeni bölümü ile seyircisiyle buluşacak
20 Ocak TRT1 yayın akışı
08:15
Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30
Alişan İle Gülümse Hayat
12:15
Şefin Özel Konuğu
13:15
Beni Böyle Sev
16:30
Seksenler
19:00
Ana Haber
19:55
İddiaların Aksine
20:00
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
00:15
Masumlar Apartmanı
03:15
Şehrime Hoş Geldiniz
03:50
Seksenler