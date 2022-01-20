Her bölümü ilgiyle takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı? Barbaroslar 16. bölüm ne zaman seyircisiyle buluşacak? sorularının yanınıtı gündem oldu.

Fenomen dizi Barbaroslar 16. bölüm ne zaman, Barbaroslar bu akşam neden yok? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanacak mı sorularının yanıtı haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu gündem oldu. Barbaroslar dizisi yayınlandığı günden beri zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü soluksuz takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı, Barbaroslar 16. bölüm ekranlara gelecek mi? sorularının yanıtı haberimizde.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı? Barbaroslar saat kaçta?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bu akşam 16. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT 1 yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümünün yer almaması geçtiğimiz hafta merak uyandırdı. Bu akşam her zamanki saatinde Barbaroslar yeni bölüm ekranlarda.

Barbaroslar yeni bölüm (16.bölüm) ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son olarak 15. bölüm ile izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin geçen hafta yeni bölümü TRT1 yayın akışında yer almadı. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm 20 Ocak Perşembe günü (bugün) yayınlanacak.

Barbaroslar yeni bölüm ne zaman?

Dizinin 20. Ocak Perşembe günü 16. yeni bölümü ile seyircisiyle buluşacak

20 Ocak TRT1 yayın akışı

08:15

Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30

Alişan İle Gülümse Hayat

12:15

Şefin Özel Konuğu

13:15

Beni Böyle Sev

16:30

Seksenler

19:00

Ana Haber

19:55

İddiaların Aksine

20:00

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15

Masumlar Apartmanı

03:15

Şehrime Hoş Geldiniz

03:50

Seksenler