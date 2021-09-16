Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın çekildiği yer? TRT Barbaroslar dizisi konusu, oyuncuları

Bir çok başarılı diziye imza atan TRT, yeni bir dönem dizisi ile bu başarıyı sürdürmeye devam ediyor. Büyük merak ve heyecanla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümüyle düşmeyen temposuyla ekranlara hızlı bir giriş yaptı.

Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı ve daha bir çok başarılı oyuncunun da kadroda yer aldığı tarihi dizinin konusu, çekildiği yer de merak konusu oldu.

Barbaroslar Akdeniz'ın kılıcı nerede çekiliyor?

Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

Barbaroslar Akdeniz'ın kılıcı konusu

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaroslar Akdeniz'ın kılıcı oyuncuları

*Ulaş Tuna (Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer adıyla Hızır Reis) Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis) Yetkin Dikinciler (İshak Reis) Caner Topçu (İlyas Reis) Pelin Akil Gülcan Arslan

*Yiğit Özşener Devrim Evin İsmail Filiz Bahadır Yenişehirlioğlu Melis Babadağ

Barbaros hangi günlerde yayında

Barbaroslar konusu, Barbaroslar oyuncularıyla diziseverleri ekranlara kilitleyecek gibi görünüyor. Dizi dünyasına hızlı bir giriş yapan Barbaros dizisi Perşembe akşamları TRT1' de...