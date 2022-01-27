Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem kim, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Meryem'i kim oynuyor, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Meryem'in tarihteki yeri gibi sorular gündem oldu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ekran macerasını yeni oyuncularla sürdürmeye devam ediyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na Meryem karakteriyle dahil olan güzel oyuncu Cemre Gümeli hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı TRT 'nin sevilen dizileri arasında yer alıyor. Diziseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği dizinin yeni bölümünde sürpriz isimler dikkat çekti. Barbaroslar Meryem kimdir? Diziye yeni bir soluk getirecek olan kişiler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin gidişatını nasıl etkileyecek merak konusu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Meryem Kim, tarihteki yeri!

Önceki adı Maria olan Meryem, aslen İtalyan bir ailenin kızıdır. Küçük yaşta ailesi katledilmiş, hala sağ olan ağabeyiyle beraber esir tüccarlarının eline düşmüştür. Ancak ağabeyiyle yolları ayrılmış; ağabeyi ayrı esir pazarına, kendisi ayrı esir pazarına götürülmüştür. O günden sonra da ağabeyinden hiç haber alamamıştır. Müslüman olan Maria, adının İslam’daki karşılığı olan “Meryem” ismini almıştır.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Meryem'in rolü

Hızır ile bir gönül yolculuğuna başlayacak olan Meryem karakterini Cemre Gümeli oynayacak. Yeni bölümde Hızır'ın yardımına Hızır gibi yetişen Meryem'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndaki ekran yolculuğu böyle başlayor.

Başarılı oyuncu Cemre Gümeli kim?

Güzel oyuncu Cemre Gümeli 24 Eylül 1993'te İstanbul'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı.

Cemre Gümeli oynadığı diziler

2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı.

2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı.