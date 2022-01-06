TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu gündem oldu. Barbaroslar dizisi yayınlandığı günden beri zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü soluksuz takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı, Barbaroslar neden yok sorularının yanıtı haberimizde.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT 1 yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümünün yer almaması merak uyandırdı. Bu akşam 20:00’de Mahrem Belgeseli ekrana gelecek.

Barbaroslar 16. bölüm ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1’de bu akşam 20:00’de Mahrem Belgeseli ekrana gelecek. 22:00’da ise Görevimiz Tehlike 3 yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Barbaroslar yeni bölüm ne zaman?

Dizinin 13. Ocak Perşembe günü 16. yeni bölümü ile seyircisiyle buluşması bekleniyor.

TRT yayın akışı

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem (Altyazılı)

22:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 3" (Altyazılı)

02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)