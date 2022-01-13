Fenomen dizi Barbaroslar 16. bölüm ne zaman, Barbaroslar bu akşam neden yok? soruları diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanacak mı sorularının yanıtı haberimizde.

TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu gündem oldu. Barbaroslar dizisi yayınlandığı günden beri zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü soluksuz takip edilen dizi Barbaroslar bu akşam var mı, Barbaroslar 16. bölüm ekranlara gelecek mi? sorularının yanıtı haberimizde.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın yeni bölüm bu akşam tekrar bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en son 15. Bölümü ekrana gelmişti. TRT 1 yayın akışı içerisinde dizinin yeni bölümünün yer almaması geçtiğimiz hafta merak uyandırdı. Bu akşam aynı saatinde Barbaroslar tekrar bölümüyle ekranlarda.

Barbaroslar yeni bölüm (16.bölüm) ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son olarak 15. bölüm ile izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin bu hafta da yeni bölümü TRT1 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam tekrar bölümü yayınlanacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm 20 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

Barbaroslar 16. bölüm fragmanı ne zaman?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TRT 1’de bu akşam 20:00’de Mahrem Belgeseli ekrana gelecek. 22:00’da ise Görevimiz Tehlike 3 yayınlanacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. Bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Barbaroslar yeni bölüm ne zaman?

Dizinin 20. Ocak Perşembe günü 16. yeni bölümü ile seyircisiyle buluşması bekleniyor.

13 Ocak TRT1 yayın akışı

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)13:15 Beni Böyle Sev16:30 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 İddiaların Aksine20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)23:25 Teşkilat (Altyazılı)02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"02:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar)

TRT yayın akışı (6 ocak)

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem (Altyazılı)

22:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 3" (Altyazılı)

02:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)