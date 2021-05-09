Baraj, Masumiyet, Son Yaz, Kefaret... Fox Tv'den final ve sezon finali kararları!

Başarılı dizileri, izleyicilerle buluşturmayı başaran Fox Tv bazı diziler için final kararı aldı. Baraj, Masumiyet, Yasak Elma, Son Yaz, Kefaret ve diğer Fox dizileriyle ilgili son gelişmeler şöyle...

Baraj Dizisi Final Yapıyor!

Baraj dizisi aslında reytinglerde başarıyı yakalamış Fox dizilerinden birisi ancak senaristler hikayeyi tadında sonlandırmak istedi. Baraj dizisi bu hafta final bölümü ile hayranlarına elveda diyecek.

Masumiyet Final Yapacak Mı?

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın gibi başarılı oyuncularla fırtına gibi başlayan Masumiyet dizisinde işler çok yolunda gitmedi gibi... Birsen Altuntaş'ın haberine göre Masumiyet dizisi final kararı aldı. 13. bölüm final bölümü olacak ve dizi ekranlara veda edecek.

Yasak Elma Sezon Finali Ne Zaman?

Yasak Elma dizisini yeni sezonda da Fox ekranlarında görmeye devam edeceğiz. Ancak dizi ara veriyor. Bu hafta sezon finali yapacak olan Yasak Elma yaz sonunda, yeni sezon bölümleri ile ekranlara dönecek.

Savaşçı Sezon Finali Yapacak Mı?

Savaşçı dizisi bilindiği üzere yeni yayınlanmaya başladı. Dolayısıyla dizinin yaz boyu devam etmesi bekleniyor. Aksi yönde bir bilgi henüz kulislere düşmedi.

Son Yaz ve Kefaret Dizileri

Son Yaz dizisi yakında sezon finali yapacak ancak yeni sezonda da diziyi Fox Tv'den izlemeye devam edeceğiz. Kefaret ise en fazla kafa karıştıran dizilerden birisi... Kefaret ile ilgili final haberleri çıksa da yapımcı bu haberleri yalanladı.