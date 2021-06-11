Babası resmen açıkladı! Beşiktaş ile Galatasaray 18'lik yıldıza talip!

Beşiktaş, Avusturya'da Wolfsberger forması giyen 18 yaşındaki Tarık Muharemovic'in peşine düştü. Oyuncunun peşinde Türkiye'den Galatasaray ile birlikte İtalya, Almanya ve Avusturya'dan da kulüpler var.

TELEFONUM SUSMUYOR

Avusturya basınına konuşan genç oyuncunun babası Rasim Muharemovic, "Evet, Beşiktaş ve Galatasaray istiyor, bunların dışında da çok fazla talip var. Telefonum şu aralar pek susmuyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI MANTIKLI MI BAKACAĞIZ

18 yaşındaki stoperin peşinde Juventus, Hoffenheim, ve LASK Linz'in de olduğu kaydedilirken, baba Muharemovic, "Tarık kulübüne çok şey borçlu, o yüzden önce onlarla konuşacağız. Yurt dışına şu aşamada gidip gitmemenin de mantıklı olup olmayacağına bakmalıyız. Sonrasını göreceğiz" dedi.

GENÇ STOPER 1,87 BOYUNDA

Geçtiğimiz sezon profesyonel futbol hayatına adım atan 1,87'lik Bosnalı stoper, 7 maçta 562 dakika süre aldı. Genç oyuncu, Bosna'nın U19 takımında da 2 kez forma giydi. (SPORX)