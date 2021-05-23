Azerbaycan Eurovision şarkısı çok beğenildi! İşte Mata Hari adlı Eurovison'da damga vuran şarkı
Azerbaycan adına Eurovision'da sahnelenen şarkı çok beğenildi. Mata Hari isimli parça izleyenleri adeta mest etti.
Eurovision 2021'de Samira Efendi tarafından seslendirilen 'Mata Hari' şarkısı ve performansı izleyenleri adeta büyüledi. Azerbeycan şarkısı Mata Hari sosyal medyada tekrar tekrar paylaşıldı.
İşte o şarkı... Samira Efendi'den 'Mata Hari'
Mata Hari adlı Azerbeycan'ın Eurovision şarkısını Youtube'dan izlemek, dinlemek için tıklayınız...
Mata Hari Ne Demek?
Malay dilinde şafağın gözü anlamına gelen Mata Hari, Hint dilinde ise Şafağın gözbebeği olarak geçer.
Mata Hari Şarkı Sözleri
I'm a godless spy
I'ma spy, I uncover
All of your secrets, I want them
There's no stopping me now
I'm a liar
Playing the game of desire
Ain't gonna leave no survivors
Would you fall for me now?
Just like Cleopatra (aah-aah)
The army of lovers
I start a fire
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Undercover
I am a dangerous lover
Drinking my poisonous water
And you're under my spell
Mesmerizing
Moving my hips, you are trying
You can't resist, try to fight it
Got a story to tell
Just like Cleopatra (aah-aah)
The army of lovers
I start a fire
(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)
Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari
Mata Hari
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)
Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma
Just like Cleopatra
Let's start a fire (shh)
Let's go
Ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari
Mata Hari
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