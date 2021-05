Azerbaycan Eurovision şarkısı çok beğenildi! İşte Mata Hari adlı Eurovison'da damga vuran şarkı

Eurovision 2021'de Samira Efendi tarafından seslendirilen 'Mata Hari' şarkısı ve performansı izleyenleri adeta büyüledi. Azerbeycan şarkısı Mata Hari sosyal medyada tekrar tekrar paylaşıldı.

İşte o şarkı... Samira Efendi'den 'Mata Hari'

Mata Hari adlı Azerbeycan'ın Eurovision şarkısını Youtube'dan izlemek, dinlemek için tıklayınız...

Mata Hari Ne Demek?

Malay dilinde şafağın gözü anlamına gelen Mata Hari, Hint dilinde ise Şafağın gözbebeği olarak geçer.

Mata Hari Şarkı Sözleri

I'm a godless spy

I'ma spy, I uncover

All of your secrets, I want them

There's no stopping me now

I'm a liar

Playing the game of desire

Ain't gonna leave no survivors

Would you fall for me now?

Just like Cleopatra (aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Undercover

I am a dangerous lover

Drinking my poisonous water

And you're under my spell

Mesmerizing

Moving my hips, you are trying

You can't resist, try to fight it

Got a story to tell

Just like Cleopatra (aah-aah)

The army of lovers

I start a fire

(Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən)

Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma) Ma-Ma-Ma-Mata Hari

Mata Hari

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

(Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma)

Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma

Just like Cleopatra

Let's start a fire (shh)

Let's go

Ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, Mata Hari

Mata Hari