Ayrılık kararını yönetime iletti!
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hırvatistan'da geçiren, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Siyah-Beyazılar'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
FUTBOL 14.06.2021 - 19:11 14.06.2021 - 19:16 Kartal Bakışı
Beşiktaş 'ta sürpriz ayrılık...Beşiktaş'ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş Yönetimi Umut'un ayrılığına sıcak bakarken ufak da bonservis kazanmak istiyor.
Umut Nayir'a Türkiye’den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek. (TRT SPOR)
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