Avrupa şampiyonasında şok! Danimarkalı futbolcu Eriksen sahada bayıldı, maç ertelendi

Euro 2020'de B Grubu'nun açılış maçı olan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının ilk yarısı talihsiz bir duruma sahne oldu.

Mücadelenin ilk yarısında son anlara girilirken taç çizgisi yakınlarında bir anda yığılan Eriksen bilincini kaybetti.

Sahaya sedyeyle giren sağlık görevlileri, Christian Eriksen'e bir süre kalp masajı yaptı.

Eriksen'e saha için uzun süre sağlık görevlileri müdahale bulunurken takım arkadaşlar ve diğer takım oyuncuları gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından Eriksen sedyeyle götürülürken UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının ertelendiğini açıkladı.

Oyuncunun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken AFP'nin servis ettiği fotoğrafta Eriksen'in bilincinin açıldığı görülüyor. (HÜRRİYET)