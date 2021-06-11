Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

FUTBOL 11.06.2021 - 23:54 11.06.2021 - 23:58 Kartal Bakışı
Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık

Roma'da turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen, puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen ay yıldızlılar daha önce hiç mağlup edemediği İtalya'dan puan almayı başaramadı. Karşılaşma 3-0 İtalya lehine sonuçlandı.

İtalyanlar yazdı! Juan Jesus ile ilk görüşme olumlu!

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A Milliler 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile, 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacak.

#avrupa şampiyonası #Türkiye #İtalya
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