Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık

Roma'da turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen, puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen ay yıldızlılar daha önce hiç mağlup edemediği İtalya'dan puan almayı başaramadı. Karşılaşma 3-0 İtalya lehine sonuçlandı.

A Milliler 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile, 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacak.