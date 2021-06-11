Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
FUTBOL 11.06.2021 - 23:54 11.06.2021 - 23:58 Kartal Bakışı
Roma'da turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen, puan ya da puanlarla ayrılmak isteyen ay yıldızlılar daha önce hiç mağlup edemediği İtalya'dan puan almayı başaramadı. Karşılaşma 3-0 İtalya lehine sonuçlandı.
A Milliler 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile, 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacak.
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