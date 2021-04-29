Avrupa Ligi'nde Manchester United Roma saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında finale bir adım kaldı. İngilizlerin ünlü kulünü Manchester United, köklü İtalyan kulübü Roma'yı ilk maçta konuk edecek. Old Trafford stadyumunda oynanacak maç finale çıkmak isteyen iki ekip için de çok önemli. İşte, Manchester United Roma maçı yayın bilgileri...

Avrupa Ligi'nde final 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak, Yarı final rövanş maçları 6 Mayıs'ta yapılacak.

Manchester United Roma saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde oynanacak ilk maç 29 Nisan Perşembe akşamı saat 22:00'da ekrana gelecek.

Manchester United Roma hangi kanalda?

İngilizlerle İtalyanların önemli eşleşmesini Bein Sports 4 kanalı canlı yayınlayacak.