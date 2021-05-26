Avrupa Ligi finali Villareal Manchester United saat kaçta? Villareal Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu bu akşam belli oluyor. Peki Villareal Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

DİĞER HABERLER 26.05.2021 - 18:22 26.05.2021 - 18:30 Kartal Bakışı
Avrupa Ligi finali Villareal Manchester United saat kaçta? Villareal Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villareal Manchester United maçı oynanacak. Şifresiz olarak yayınlanacak final maçı için futbolseverler heyecanla bekliyor. Peki, Villareal Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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Polonya'nın Gdańsk kentinde bulunan, Stadion Energa Gdansk Stadyumu’nda oynanacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

Villareal Manchester United Maçı Saat Kaçta Başlayacak?

İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, bu akşam TSİ 22.00'de kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Villareal Manchester United Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?

Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

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