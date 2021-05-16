Avrupa gazeteleri Beşiktaş'ın şampiyonluğunu yazıyor

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğu Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Fransız basını başta olmak üzere Alman ve İspanyol medyası da siyah beyazlıların zaferini sayfalarına taşıdı.

Atılan manşetlerde gerilim vurgu yapılırken, şampiyonluğu getiren penaltı golünü atan Rachid Ghezzal ön plana çıkarıldı.

Fransa'nın önde gelen basın organı L'Equipe "Beşiktaş gerilimin sonunda Türkiye şampiyonu oldu" başlığıyla verdiği haberde "Süper Lig'in 42. ve son gününde Türkiye'de gerilim tam anlamıyla yaşandı. Tüm akşam ülkeyi tedirgin eden bir kovalamacanın ardından Beşiktaş, Galatasaray'ı gol farkıyla geçerek tarihinin on altıncı Türkiye lig şampiyonluğunu kazandı" ifadelerine yer verdi.

France Football'da gerilimi ön plana çıkarırken "Gerilimin sonunda Beşiktaş kazandı" başlığını kullandı.

Eurosport France ise "Beşiktaş Galatasaray karşısında gol farkıyla şampiyon oldu" başlığıyla verdiği haberde Rachid Ghezzal'ın şampiyonluğu getiren penaltıdan attığı gole değindi.

Bir başka Fransız yayın organı So Foot.com ise şampiyonlukta Ghezzal'ı ön plana çıkararak Rachid Ghezzal, Beşiktaş'a şampiyon unvanını takdim ediyor" başlığını kullandı.

Almanların dünyaca ünlü gazetesi Bild'de verdiği haberde gerilim vurgusu yaptı ve "Beşiktaş şampiyonluk gerilimini kazandı" başlığıyla verdiği haberde "Beşiktaş 2017'den sonra ilk kez olmak üzere 16. kez şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ı tek gol farkıyla geçmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınından Marca da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, kalp krizi finalinde Galatasaray'a karşı ligi gol averajıyla kazandı" başlığına yer verdi.

Bir başka İspanyol gazetesi AS ise Beşiktaş'ın şampiyonluğunu "Beşiktaş, tek golle şampiyon" başlığıyla okuyucusuna duyurdu ve haberde "Beşiktaş, Galatasaray'a göre genel gol ortalamasındaki küçük bir avantaj sayesinde 16. lig şampiyonluğunu kazandı. Her iki takım da şampiyonluğu 84 puanla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

(FANATİK)