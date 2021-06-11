Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) maç takvimi ve A Milli Takım Euro 2020 fikstürü
Euro 2020 için sayılan günler sona erdi. Genç, dinamik bir kadro ile turnuvada boy gösterecek A Millilerden umutluyuz. İşte Euro 2020 maç programı, A Milli Takım Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü...
Avrupa'da Euro 2020 vakti geldi. Geçtiğimiz yıl izleme fırsatı bulamadığımız, ertelenen Avrupa Futbol şampiyonası bu yıl yapılıyor. A Milli Futbol takımımızın da yer alacağı Euro2020 maç programı haberimizde...
İşte Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası maç fikstürü, Euro 2020 Türkiye kadrosu, Euro 2020 grupları...
A Milli Takımın EURO 2020 maç fikstürü
İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat Stadyumu)
Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)
İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)
EURO 2020 Türkiye Kadrosu
KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.
EURO 2020 GRUPLAR
A GRUBU
İtalya
İsviçre
Türkiye
Galler
B GRUBU
Belçika
Rusya
Danimarka
Finlandiya
C GRUBU
Ukrayna
Hollanda
Avusturya
Kuzey Makedonya
D GRUBU
İngiltere
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
İskoçya
E GRUBU
İspanya
Polonya
İsveç
Slovakya
F GRUBU
Almanya
Fransa
Portekiz
Macaristan
EURO 2020 Maç Programı, Fikstürü
1. Maç Günü
11.06. 22:00 - Türkiye - İtalya
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12.06. 16:00 - Galler - İsviçre
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12.06. 19:00 - Danimarka - Finlandiya
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12.06. 22:00 - Belçika - Rusya
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13.06. 16:00 - İngiltere - Hırvatistan
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13.06. 19:00 - Avusturya - Kuzey Makedonya
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13.06. 22:00 - Hollanda - Ukrayna
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14.06. 16:00 - İskoçya - Çek Cumhuriyeti
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14.06. 19:00 - Polonya - Slovakya
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14.06. 22:00 - İspanya - İsveç
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15.06. 19:00 - Macaristan - Portekiz
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15.06. 22:00 - Fransa - Almanya
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2. Maç Günü
16.06. 16:00 - Finlandiya - Rusya
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16.06. 19:00 - Türkiye - Galler
-
16.06. 22:00 - İtalya - İsviçre
-
17.06. 16:00 - Ukrayna - Kuzey Makedonya
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17.06. 19:00 - Danimarka - Belçika
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17.06. 22:00 - Hollanda - Avusturya
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18.06. 16:00 - İsveç - Slovakya
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18.06. 19:00 - Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti
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18.06. 22:00 - İngiltere - İskoçya
-
19.06. 16:00 - Macaristan - Fransa
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19.06. 19:00 - Portekiz - Almanya
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19.06. 22:00 - İspanya - Polonya
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3. Maç Günü
20.06. 19:00 - İsviçre - Türkiye
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20.06. 19:00 - İtalya - Galler
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21.06. 19:00 - Kuzey Makedonya - Hollanda
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21.06. 19:00 - Ukrayna - Avusturya
-
21.06. 22:00 - Finlandiya - Belçika
-
21.06. 22:00 - Rusya - Danimarka
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22.06. 22:00 - Çek Cumhuriyeti - İngiltere
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22.06. 22:00 - Hırvatistan - İskoçya
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23.06. 19:00 - İsveç - Polonya
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23.06. 19:00 - Slovakya - İspanya
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23.06. 22:00 - Almanya - Macaristan
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23.06. 22:00 - Portekiz - Fransa
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