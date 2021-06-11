Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) maç takvimi ve A Milli Takım Euro 2020 fikstürü

Euro 2020 için sayılan günler sona erdi. Genç, dinamik bir kadro ile turnuvada boy gösterecek A Millilerden umutluyuz. İşte Euro 2020 maç programı, A Milli Takım Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü...

DİĞER HABERLER 11.06.2021 - 00:22 11.06.2021 - 00:23 Kartal Bakışı
Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) maç takvimi ve A Milli Takım Euro 2020 fikstürü

Avrupa'da Euro 2020 vakti geldi. Geçtiğimiz yıl izleme fırsatı bulamadığımız, ertelenen Avrupa Futbol şampiyonası bu yıl yapılıyor. A Milli Futbol takımımızın da yer alacağı Euro2020 maç programı haberimizde...

İşte Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası maç fikstürü, Euro 2020 Türkiye kadrosu, Euro 2020 grupları...

A Milli Takımın EURO 2020 maç fikstürü

İtalya / 11 Haziran 2021 - 21.00 (Roma Olimpiyat Stadyumu)

Galler / 16 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)

İsviçre / 20 Haziran 2021 - 18.00 (Bakü Olimpiyat Stadyumu)

EURO 2020 Türkiye Kadrosu

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

EURO 2020 GRUPLAR

A GRUBU

İtalya
İsviçre
Türkiye
Galler

B GRUBU

Belçika
Rusya
Danimarka
Finlandiya

C GRUBU

Ukrayna
Hollanda
Avusturya
Kuzey Makedonya

D GRUBU

İngiltere
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti
İskoçya

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E GRUBU

İspanya
Polonya
İsveç
Slovakya

F GRUBU

Almanya
Fransa
Portekiz
Macaristan

EURO 2020 Maç Programı, Fikstürü

1. Maç Günü

11.06. 22:00 - Türkiye - İtalya
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12.06. 16:00 - Galler - İsviçre
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12.06. 19:00 - Danimarka - Finlandiya
-
12.06. 22:00 - Belçika - Rusya
-
13.06. 16:00 - İngiltere - Hırvatistan
-
13.06. 19:00 - Avusturya - Kuzey Makedonya
-
13.06. 22:00 - Hollanda - Ukrayna
-
14.06. 16:00 - İskoçya - Çek Cumhuriyeti
-
14.06. 19:00 - Polonya - Slovakya
-
14.06. 22:00 - İspanya - İsveç
-
15.06. 19:00 - Macaristan - Portekiz
-
15.06. 22:00 - Fransa - Almanya
-
2. Maç Günü

16.06. 16:00 - Finlandiya - Rusya
-
16.06. 19:00 - Türkiye - Galler
-
16.06. 22:00 - İtalya - İsviçre
-
17.06. 16:00 - Ukrayna - Kuzey Makedonya
-
17.06. 19:00 - Danimarka - Belçika
-
17.06. 22:00 - Hollanda - Avusturya
-
18.06. 16:00 - İsveç - Slovakya
-
18.06. 19:00 - Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti
-
18.06. 22:00 - İngiltere - İskoçya
-
19.06. 16:00 - Macaristan - Fransa
-
19.06. 19:00 - Portekiz - Almanya
-
19.06. 22:00 - İspanya - Polonya
-
3. Maç Günü

20.06. 19:00 - İsviçre - Türkiye
-
20.06. 19:00 - İtalya - Galler
-
21.06. 19:00 - Kuzey Makedonya - Hollanda
-
21.06. 19:00 - Ukrayna - Avusturya
-
21.06. 22:00 - Finlandiya - Belçika
-
21.06. 22:00 - Rusya - Danimarka
-
22.06. 22:00 - Çek Cumhuriyeti - İngiltere
-
22.06. 22:00 - Hırvatistan - İskoçya
-
23.06. 19:00 - İsveç - Polonya
-
23.06. 19:00 - Slovakya - İspanya
-
23.06. 22:00 - Almanya - Macaristan
-
23.06. 22:00 - Portekiz - Fransa

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