Atiba'nın yokluğunda forma Necip Uysal'ın! İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak.

Atiba geçtiğimiz hafta oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Atiba'nın yokluğunda kimin forma giyeceği merak konusuydu. En önemli aday Dorukhan olarak görülürken, Sergen Yalçın, Necip Uysal'ı tercih etti.

Beşiktaş bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin