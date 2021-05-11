Atiba'nın yokluğunda forma Necip Uysal'ın! İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

FUTBOL 11.05.2021 - 19:48 11.05.2021 - 19:52 Kartal Bakışı
Atiba'nın yokluğunda forma Necip Uysal'ın! İşte Beşiktaş'ın 11'i...

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele VAR hakemi olarak Ümit Öztürk görev yapacak.

Atiba geçtiğimiz hafta oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Atiba'nın yokluğunda kimin forma giyeceği merak konusuydu. En önemli aday Dorukhan olarak görülürken, Sergen Yalçın, Necip Uysal'ı tercih etti.

Beşiktaş bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

#beşiktaş karagümrük #ilk 11
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