Atiba'nın yerine kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi

Son oynanan Galatasaray maçında Atiba sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Atiba'nın yokluğunda yerine kimin oynayacağı merak ediliyor.

FUTBOL 10.05.2021 - 13:51 10.05.2021 - 13:57 Kartal Bakışı
Atiba'nın yerine kim oynayacak? Sergen Yalçın kararını verdi
Karagümrük maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Karagümrük maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Atiba Hutchinson’un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi sonrası Sergen Yalçın'ın düşündüğü isim ortaya çıktı.

Sakatlık kriziyle boğuşan Beşiktaş’ta kaptan Atiba Hutchinson’un Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Karagümrük maçı öncesi teknik heyetin işini biraz daha zorlaştırdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yenilginin yanı sıra Kanadalı oyuncuyu kaybetmelerine bir hayli üzüldüğü vurgulandı.

Siyah-beyazlı hocanın, Atiba’nın yokluğunda orta sahada görev vereceği isim de belli oldu. Deneyimli teknik adam kritik müsabakada Dorukhan Toköz’e ilk 11’de şans tanıyacak. Dorukhan, Galatasaray derbisinde 61. dakikada Gökhan Töre’nin yerine oyuna dahil olmuştu. Yıldız oyuncu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 11’de yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı. (MİLLİYET)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #karagümrük #Atiba
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