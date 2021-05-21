Atiba'dan Sergen Yalçın sözleri! Jurgen Klopp'a benzetti

Beşiktaş’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan isimlerden biri hiç şüphe yok ki; Atiba Hutchinson...

İlerleyen yaşına karşın enerjisinden bir şey yitirmeyen, taraftarların gelecek sezon da siyah beyazlı formayla görmek istediği 38 yaşındaki futbolcu, bu başarıda teknik direktör Sergen Yalçın’ın büyük pay olduğunu söyledi.n

Kanadalı yıldız, Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye geldiği günden ilk günden bu zamana kadar unutamadığın maçlar hangileri?

İlk aklıma gelen son oynadığımız Göztepe maçı...

Kadıköy’de 15 yıl sonra tekrar, üstelik yine 4-3 kazandığımız F.Bahçe karşılaşması da benim için unutulmaz.

Benim de Kadıköy’de ilk galibiyetimdi. Tabii Avrupa Ligi’ndeki Liverpool maçını saymakta fayda var. Bir de benim son dakika gol attığım Trabzon maçı.

"FORMUMU KENDİMİ DİNLEMEYE BORÇLUYUM"

Geldiğin günden beri performansın hep yukarıya çıktı. Bunun sırrı ne? Bunu gençlere nasıl anlatırsın?

Bence vücudun neye ihtiyacı olduğunu bulmak, bunu keşfetmek bunu çok önemli. Sana neyin iyi geleceğini anlamak yani vücudunu dinlemek... Ben en azından buna borçluyum içinde bulunduğum formu. En önemlisi vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu bulmak. Birçok insan vücutlarıyla ilgili olarak sıkıntı yaşıyor ama ben bunu mental sebeplere bağlıyorum.

Sergen Yalçın’ı Beşiktaş’ta daha önce çalıştığın teknik adamlardan farklı kılan nedir?

Şahsına münhasır bir hoca. Stres ya da panik yapmadan takımı sakin tutuyor. Mesela son haftadan önce 2 maç üst üste kaybettik. Belki başka hocalar olsa birçok şeyi değiştirebilirdi ama o doğru olduğunu bildiği şeyde ısrar etti, o yolda devam etti. Yani panik düğmesine basmadı. Futbolcu da böyle kendine güvenen, karakterli hoca görmek ister.

"ALANYA VE KONYA MAÇLARINDA ZORLANDIK"

Kariyerin boyunca birçok teknik adamla çalıştın ve tanıştın. Sergen Yalçın’ı kime benzetiyorsun?

Jurgen Klopp ile benzetilebilir belki. İkisi de çok çalışkan isimler ve çalışkan takımları var. Bu sezonki değil belki ama iki sezon önceki Liverpool’u hatırlarsak sürekli maç kazanan, çok koşan, sahada basmadık yer bırakmayan bir takımdılar. Biz de bu sezon biraz onlara benzer bir performans gösterdik. Hocayı bu yönden Jürgen Klopp’a benzetebilirim.

Bu sezon en zorlandığınız maç hangisi?

Deplasmanda kaybettiğimiz Alanya maçını söyleyebilirim belki. Zordu ve ve yenildik zaten. Kazandığımız maçlar içinde 1-0 galip geldiğimiz Konya karşılaşmasını örnek verebilirim. Erken bir kırmızı kartla 10 kişi kaldık ama bu bizim oyunumuza yansımadı. Daha iyi bile oynadık neredeyse. Çok savaştık, çok istedik. O maç da oldukça zordu.

"EN MUTLU OLDUĞUM AN..."

Bu sezon en çok mutlu olduğun an hangisi?

Bir an seçecek olsam, hayatım boyunca unutmayacağım an son oynadığımız Göztepe maçının bitiş düdüğüdür. Kaybettiğimiz Karagümrük mücadelesinin ardından o karşılaşmanın önemini anlatmaya kelimeler yetmez.

ATIBA'DAN 1 KELİME 1 CEVAP

Ersin: Harika

Utku: Özel

Rosier: Çılgın

Vida: Makine

Montero: Akıllı

Welinton: Stoper

Rıdvan: Potansiyel

Necip: Beşiktaş

Josef: Katil (Gülerek)

Larin: Golcü

Gökhan: Yetenek

Cenk: Bitirici

Aboubakar: Kalite

Ahmet Nur Çebi: 1 kelime zor olacak ama. Kulübü doğru yola sokan kişi

Emre Kocadağ: İyi insan

Sergen Yalçın: Efsane

Malzemeci Erdal: İyi yürekli (HÜRRİYET)