Atiba'dan şampiyonluk açıklaması ve penaltı yorumu

İşte Atiba'nın açıklamaları:

Sezonun sonu yaklaşıyor ve bu önemli maçtan 3 puan alıp mutlu olmak istiyorduk. Ancak maçın genelinde etkili olamadık.

Önümüzde iki maç var. 4 puana ihtiyacımız var şampiyonluk için. Karakter ortaya koyup bu puanları toplamamız gerekiyor. Biz profesyonel bir takımız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir sonraki maçımız bir kaç gün sonra hemen toparlanıp hazırlanmamız ve sezonu mutlu bitirmemiz gerekiyor.

Başımızı öne eğmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Daha önce de zor durumlar yaşadık ancak toparladık. Yine toparlayıp önümüze bakmamız gerekiyor.

Hakem penaltı pozisyonunda bir karar verdi. Benim faul yaptığıma karar vermiş. Ben o an faul yaptığımı hissetmedim. Poziyonun tekrarını henüz izlemedim. İlk yarının sonunda olması bu poziyonun kötü oldu.