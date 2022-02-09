Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, kariyeri ile ilgili kararını verdi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki fikirlerini siyah-beyazlı yönetime iletti.

39 yaşına giren emektar futbolcunun, kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda lider olması ve Katar vizesi almaya çok yakın olması sebebiyle futbola 1 yıl daha devam etmek istediği öğrenildi.

2022 Dünya Kupası'nın kasım ayında başlayacak olması sebebiyle sezon sonu futbolu bırakmayı düşünmeyen ve önümüzdeki sezon da yeşil sahalarda boy göstermek isteyen Atiba Hutchinson'ın bu sebeple Beşiktaş'tan yeni sözleşme teklifi beklediği belirtiliyor.

Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Atiba'nın aynı zamanda futbolu da Beşiktaş forması altında bırakmayı hedeflediği ve bu sebeple yönetime "1 yıl daha oynamak istiyorum" mesajını gönderdiği ifade ediliyor.

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetiminin de Atiba ile ilerleyen yaşına rağmen 'devam' kararı almaya sıcak olduğu ifade ediliyor.

Beşiktaş yönetimin ayrıca Atiba Hutchinson'a futbol kariyerini tamamladıktan sonra da kulüpte görev vermek istediği biliniyor. (TAKVİM)