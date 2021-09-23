Atiba yeniden dönüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın son iki karşılaşmada yenilen 5 golün peşinden, orta sahada tempoyu arttırmak için kaptan Atiba’yı tekrardan sahaya sürecek.

GÜNDEM 23.09.2021 - 10:27 23.09.2021 - 10:36 Kartal Bakışı
Atiba yeniden dönüyor

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi kadroda yine revizyona gidilecek.

Adana Demirspor maçında alınan beraberliğin yanı yaşanan sakatlıklar ve Rosier'in gördüğü kırmızı kart, Altay maçı öncesinde Sergen Yalçın'ı zor durumda bıraktı.

Tecrübeli teknik adamın özellikle son iki maçta yenen 5 golden sonra yeniden Atiba'ya sarılacağı, Kanadalı yıldızı düşen orta saha agresifliğini artırmak için İzmir'de sahaya süreceği öğrenildi.

Cezalı Rosier'in yerine N'Sakala'nın, sakatlanan Batshuayi'nin yerine Larin'in, Ghezzal'ın yerine Kenan ya da Gökhan Töre'nin oynaması bekleniyor.

Atilla Gökçe: Bu beraberlik çok yararlı olabilir

Atilla Gökçe: Bu beraberlik çok yararlı olabilir

(FOTOMAÇ)

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