Atiba ve Larin 2 yıl sonra

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, 2 yıl aranın ardından yeniden Kanada Milli Takımı kadrosuna dahil edildi. Öte yandan siyah beyazlıların Kanadalı golcü futbolcusu Cyle Larin de kadroda yer aldı.

GÜNDEM 20.03.2021 - 11:25 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Atiba ve Larin 2 yıl sonra

Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi. 38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak. (FANATİK)

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