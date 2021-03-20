Atiba ve Larin 2 yıl sonra

Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi. 38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak. (FANATİK)