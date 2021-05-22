Atiba kararını verdi! Ahtapot 1 yıl daha Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ın emektar oyuncusu Atiba Hutchinson yıllardır takımın vazgeçilmez bir parçası olarak forma giymeye devam ediyor. Sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson için 1 yıl daha devam kararı alındı.
GÜNDEM 22.05.2021 - 18:45 22.05.2021 - 18:48 Kartal Bakışı
Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş’ta. Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.
Futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Atiba, şampiyonluğun ardından NTV’ye verdiği röportajda 1 yıl daha oynamayı düşündüğünü açıklamıştı.
Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı.
Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor.
Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu. (NTV SPOR)
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