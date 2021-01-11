Atiba: İyi gidiyoruz, şampiyonluk sözleri için erken

Hamstring kasındaki sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakan Atiba Hutchinson 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kanadalı yıldız yine takımdaki liderlik görevini üstlendi ve performansıyla Beşiktaş’ın sahadaki en iyi isimlerinden biri olmayı başardı. 37 yaşındaki oyuncu sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen mücadelesiyle alkış aldı.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta takımın lider oyuncusu Atiba Hutchinson Hatayspor ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Hatayspor maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atiba şu sözleri sarf etti:

Bugün zor bir maçtı. Etkili ve kaliteli oyunculara sahip takıma karşı oynadık. İki takım da galibiyeti istedi. İki tarafın da galibiyeti istemesi maça heyecan kattı. Biz de 3 puana gelme niyetimizi gösterdik ama iki taraf da hak edilen bir 1 puan aldı. Önümüzde kupa maçı var ona odaklanacağız.

Daha çok fazla maç var oynanacak ama şampiyonluk umudumuz var. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Bugünkü gibi maçlardan ders çıkarmamız lazım. O dersleri de alıp diğer maçlarda aynı hataları yapmamamız lazım.

(Fanatik)