Atiba İstanbul'a geliyor

Kanada'nın Bermuda’yı 5-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Atiba Hutchinson, Türkiye’ye dönüyor.

FUTBOL 28.03.2021 - 12:32 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Atiba İstanbul'a geliyor
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Kanada Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Bermuda’yı 5-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Atiba Hutchinson, Türkiye’ye dönüyor. Kanada Teknik Direktörü John Herdman, 38 yaşındaki Atiba’nın İstanbul’a dönmek için kamptan erken ayrıldığını açıkladı. Bermuda maçında hat-trick yapan Cyle Larin’in ise Cayman Adaları ile bugün oynanacak maçtan sonra İstanbul’a hareket edeceği aktarıldı. Bu arada Aboubakar’ın formasını giydiği Kamerun önceki akşam Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Yeşil Burun Adaları’na 3-1 mağlup oldu. Aboubakar maçta 90 dakika yedek oturdu. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Atiba
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