Atiba Hutchinson’a durmak yok!

Kara Kartal’ın 37’lik megastarı, Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe derbisine de damga vurmaya hazırlanıyor.

FUTBOL 24.11.2020 - 09:51 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Atiba Hutchinson’a durmak yok!

Form durumu takım ortalamasının üzerinde bulunan Kanadalı ön libero, pazar günkü maçta orta alanda Josef de Souza’yla birlikte görev yapıp sık sık hücum hattına desteğe çıkacak.

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs pozitif olan oyuncular sebebiyle savunma hattında istikrarı yakalayamayan Siyah-Beyazlılar’da Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yine değişim yaşanacak. Teknik ekip, idman eksiklerini kapatmaları halinde Kadıköy’e; Welinton ve Vida ikilisiyle başlamayı planlıyor.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Atiba
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