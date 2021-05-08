Atiba Hutchinson haftaya cezalı
Atiba Hutchinson Galatasaray Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
FUTBOL 08.05.2021 - 23:33 08.05.2021 - 23:33 Kartal Bakışı
Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba'nın Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.
Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı. Galatasaray karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, hafta içinde oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.
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