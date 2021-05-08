Atiba Hutchinson haftaya cezalı

Atiba Hutchinson Galatasaray Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

FUTBOL 08.05.2021 - 23:33 08.05.2021 - 23:33 Kartal Bakışı
Atiba Hutchinson haftaya cezalı

Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba'nın Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.

Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız

Tüm sezon yaptığımız gibi kazanacağız

Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı. Galatasaray karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, hafta içinde oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

#Atiba #Beşiktaş #Galatasaray
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