Atiba Hutchinson açıkladı! Beşiktaş'a önerdim...

Şampiyon Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, Kanada basınına açıklamalarda bulundu.

"Çılgın bir son oldu. Türkiye'nin en büyük 3 takımı şampiyon olabilirdi. Biz daha önce bitirebilirdik ama elimizden kaymasına bir süre izin verdik ama son gün başardık. Biraz gerginlik oldu ama kendimize güveniyordum. Bir maçta her şey olabilirdi ama odaklandık. Diğer maçta ne olduğunu da takip ediyorduk ama sahaya odaklandık ve sonunda kazandık. Son düdükten sonra şampiyon olduk ve duygular çok güzeldi."

"Birçok insan telefonda sonuçları takip ediyordu. Devre arasında Galatasaray gerideydi ve 2-1 öne geçtiklerini duyduktan sonra öne geçmemiz gerekiyordu. Bazen o bilgiyi almak iyi olmayabilir ama bizim o mesaja ihtiyacımız vardı ve sonra penaltı ile golü attık, maçı aldık."

"Bir şehirde 2 kupa birden aldık, İzmir'de 2 kupa kazandık. Otelde kutlamalar yaptık. Çok çılgın şeyler değildi ama birlikte zaman geçirdik, uzun sezon sonrasında kutlamaya ihtiyacımız vardı. Havuzbaşında kutlamalar yaptık ve sonra kupa finaline hazırlandık. Beşiktaş bir süredir iki kupa birden kazanmamıştı ve bunu yapmak istiyorduk, odaklandık, bir başka harika gece geçirdik ve kupayı da kazandık. Harikaydı."

"İyi bir sezon geçirdim. Yavaş başladı hepimiz için. Birbirimize alışmamız gerekiyordu. Herkes işin içine girdi, nasıl oynayacağımızı çözdük. Ben en tecrübelilerden biriyim, 8 sezon geçirdim ve nasıl oynanması gerektiğini biliyordum. Goller attım, asistler yapmaya başladım. Oyunumuz çok etkili oldu, birbirimize yardım ettik, birbirimizi ittik ki bu çok önemli, böylece iyi bir sezon geçirdik ve bu yüzden çok mutluyum.

"Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea'nın potansiyeli var. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim. Avrupa'da başka takımlarda da oynayabilir."

"Son hafta birçok insan telefonda sonuçları takip ediyordu. Devre arasında Galatasaray gerideydi ve 2-1 öne geçtiklerini duyduktan sonra öne geçmemiz gerekiyordu. Bazen o bilgiyi almak iyi olmayabilir ama bizim o mesaja ihtiyacımız vardı."

"Larin için çok mutluyum. Şansını elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiği bir pozisyonda oynamadı ama her maçta oynaması ona yardım etti. Sadece goller atmadı, fark edilmeyen çok faydası oldu." (NTV SPOR)