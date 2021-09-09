Atiba attı, Kanada kazandı
Atiba, Dünya Kupası elemelerinde 3-0 kazandıkları El Salvador maçında, fileleri havalandırmayı başardı. Larin ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
GÜNDEM 09.09.2021 - 10:37 09.09.2021 - 10:51 Kartal Bakışı
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri mücadelesinde Kanada ile El Salvador büyük mücadele için karşı karşıya geldi.
BMO Field'da oynanan maçı ev sahibi Kanada 3-0 kazanarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını devam ettirmeyi başardı.
Maçta gol perdesini Beşiktaşlı Atiba Hutchinson 6. dakikada açarken 11. dakikada Jonathan David farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Kanada, 59'da Buchanan'la skoru 3-0 yaptı ve galibiyetini ilan etti.
Mücadelede Atiba Hutchinson 70 dakika oynarken bir diğer Beşiktaşlı Cyle Larin ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.
(SPORX)
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