Atiba arkadaşlarına seslendi! 'Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor'

Siyah-Beyazlılar’ın 37 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, önceki akşam Galatasaray derbisinde aldıkları 3-1’lik mağlubiyetin ardından dün takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Takım kaptanı olarak arkadaşlarına uyarılarda bulunan tecrübeli futbolcu, “Galatasaray karşısında aldığımız sonuca rağmen lideriz ve iyi pozisyondayız. Hâlâ her şey bizim elimizde. Sadece sakin olalım. Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Buraya kadar çok iyi getirdik. Ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız” ifadelerini kullandı.

Bir yıl daha kalmak istiyor

Kariyer hedefleriyle ilgili olarak birkaç ay önce, “Beşiktaş’ta 2 şampiyonluğum, 3 de çocuğum var. Noah ve Nava’ya şampiyonluk hediye ettim. Sıradaki şampiyonluğu da son oğlum Ayo’ya adamak istiyorum” diyen yıldız isim, planını bu sözlerle duyurmuştu. Beşiktaş’taki 8. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, 291 mücadelede görev yapıp 23 gol ve 28 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu dönem 38 karşılaşmada forma giyip 4 gol ve 10 asistle oynayarak Kara Kartal’daki en skorer dönemine ulaşan deneyimli isim, 1 yıl daha Siyah-Beyazlı formayı giymek istiyor. (FANATİK)