İtalyan Kulübü, Beşiktaş’ı izlemek üzere scout’larını İstanbul’a gönderdi. Daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını takip ettiren Atalanta Kulübü, siyah beyazlıların Antalyaspor’la oynayacağı karşılaşmayı izlemeleri için scout’larını İstanbul’a gönderdi. İtalyanlar, Beşiktaş’ın Kanadalı hücumcusu Larin, Süper Lig’in asist kralı Rachid Ghezzal ve genç yıldız Emirhan İlkhan’ı detaylı şekilde mercek altına alacak.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Beşiktaş’tan üç futboluyu takibe aldı... Bergamo ekibinin yönetimi, siyah beyazlı takımdan Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Emirhan İlkhan’ı izlemek üzere scout’larını İstanbul’a gönderdi.

Daha önce Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen İtalyan scout’lar Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını da takip ederek bu üç isim hakkında notlar tutacak. Atalanta’nın scout’ları yaptıkları açıklamada “İyi yetişmiş, genç isimleri kadromuza katmak istiyoruz. Biz raporlarımızı sunacağız, karar teknik heyetin” dediler.

Beşiktaş satışa sıcak bakabilir

Milli futbolcularımızdan Merih Demiral’ın kiralık olarak forma giydiği Atalanta Serie A’da dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi’ne girme mücadelesi veriyor.

Mavi siyahlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve İtalya Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Atalanta’nın Beşiktaş’ta izlediği üç futbolcudan hangisi veya hangileri için teklif vereceği, bu teklifin ne zaman geleceği belirsiz.

Beşiktaş cephesi ise bu üç futbolcuya iyi bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakıyor. Siyah beyazlı ekip finansal fair play kurallarına uymak için değerini bulan tüm satış seçeneklerine açık durumda. (HÜRRİYET)