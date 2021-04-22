Astsubay maaşı 2021'de ne kadar?

Dünyanın en güçlü ordularından olan TSK'da görev yapan astsubaylar orduda önemli bir vazife görmektedirler. MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) bünyesinde 2 yıl eğitim alan adaylar astsubay olabilir. İşte 2021 astsubay maaşları...

Göreve yeni başlayan astsubayların kıdemleri, çalışma bölgeleri gibi çeşitli kriterlere göre maaşları değişiklik gösterebilir. Görev yaptıkları bölge, operasyon sayısı, sigorta ve BES kesintisi, evli olup eşi çalışan yada çalışmayan, çocuk sayısı, derece kıdem ve rütbesine göre farklılık arz eden maaşlar alan astsubayların maaşları 6 ayda bir zamlanmaktadır.

2021 Astsubay Maaşı 2021 Ne Kadar?

Astsubay maaşı 2021'de ortalama olarak 6, 7 bin TL civarında diyebiliriz. 5 bin 500 TL'den başlayarak 10.000 TL'ye kadar astsubay maaşları yükselebiliyor. Yukarıda saydığımız durumlara göre değişen maaş rakamı terör bölgesinde veyahut sınır dışında görev yapan astsubaylar için yükselmektedir.

2021 Jandarma Astsubay Maaşı Ne Kadar?

2021 jandarma astsubay maaş tutarı, 5.700 TL’den başlar, kıdem, bölge vb. kriterlere göre 12 bin TL'ye kadar yükselebilir.

2021 Hava Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Yine 5 bin 700 TL’den başlayan hava astsubay maaşı 15 bin TL’ye kadar yükselebilir.

2021 Deniz Astsubay Maaşı Ne Kadar?

5 bin 700 TL’den başlayan maaşları göreve bağlı olarak 10 bin TL maaş ödemesi alabilirler. Terör bölgelerine yakın konumda operasyonlara giden deniz astsubaylarının maaşında ilaveten 1.500 TL terör tazminatı da olur.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Maaşı Ne Kadar?

Astsubaylar arasında en yüksek rütbe olan "Ast. Kıdemli Başçavuş" meslekte uzun yıllar ülkelerine hizmet vererek bu rütbeye yükselirler. Meslekte 21 yıl kıdemi olan astsubay kıdemli başçavuşlar 2021 yılında 7 bin ile 7 bin 500 TL arasında maaş alabiliyorlar. Terör tazminatı olarak (bu bölgelerde çalışanlar) 1000 TL ile 1500 TL arasında da terör tazminatı alabilir.